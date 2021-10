Elezioni amministrative 2021 nel savonese: ecco tutti i Comuni alle urne nel savonese, i candidati sindaco e come si vota

Savona. Ci siamo, i giochi sono fatti. Con la mezzanotte è scattato il silenzio elettorale prima del voto per le elezioni amministrative, che si terranno domani e lunedì. Nel savonese sono 14 in totale i Comuni chiamati ad eleggere il nuovo sindaco: la città con il maggior numero di candidati è il capoluogo Savona (dove si sfidano in 5), mentre in tre paesi c’è solamente un candidato. In tutti gli altri casi a duellare sono due contendenti.

