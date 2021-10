Green pass, allarme camionisti: “Il 25% non è vaccinato, a Genova possibili blocchi a oltranza”

Genova. Al di là della valanga di fake news condivise in questi giorni sui presunti blocchi autostradali, la questione camionisti e green pass potrebbe esplodere davvero a partire dal 15 ottobre. A lanciare l’allarme sono le associazioni di categoria genovesi: non solo perché rischiano di saltare numerose consegne a causa degli autisti che non potranno lavorare, ma anche perché alcune aziende starebbero preannunciando pesanti iniziative di protesta finalizzate proprio a bloccare il traffico in città.

