Genova. Dalla microscopica Rondanina, con i suoi 69 abitanti, alla “metropoli” Sant’Olcese, che di abitanti ne ha poco più di 5000, passando per Bogliasco, Casarza, Masone e così via. Sono dieci i comuni della città metropolitana di Genova (su 52 in Liguria) che questi domenica e lunedì 3 e 4 ottobre vanno al voto chiamati a eleggere il nuovo sindaco.

