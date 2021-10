Imperia. «Una grande soddisfazione per i dati odierni di Confartigianato a dimostrazione che il restart della Liguria, non è solo turistico, ma è anche occupazionale. Un ottimo risultato grazie alle buone politiche combinate del lavoro attuate da Regione Liguria, ma soprattutto dell’attrattiva della nostra regione per quanto riguarda l’occupazione».

