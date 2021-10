Sanremo, revocata ai privati la gestione di Casa Serena. I sindacati: «Una vittoria di tutti»

Sanremo. «E’ una vittoria di tutti. L’impegno che il sindaco a prescindere si era assunto con noi è stato mantenuto: passati i dieci giorni, senza nessun riscontro in relazione a miglioramenti o comunque senza rapporti diversi con la proprietà che era entrata a Casa Serena, oggi ha mantenuto quanto ci aveva dichiarato e quanto aveva dichiarato anche in consiglio. Riteniamo che, se veramente riusciremo a portare a termine questo episodio, sicuramente sarà una vittoria per i lavoratori ma anche per gli ospiti che sono all’interno della Rsa». Lo ha dichiarato al termine dell’incontro a Palazzo Bellevue, Milena Speranza (Uil funzione pubblica), in merito alla decisione assunta dal sindaco di Sanremo Alberto Biancheri di revocare la concessione provvisoria della gestione della Rsa Casa Serena alla società MyHome Srl.

