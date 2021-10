Save the Children: 2 adolescenti su 3 favorevoli all’obbligo del vaccino anti Covid

Proprio loro, i ragazzi che nei mesi più duri della pandemia sono stati spesso additati come responsabili del contagio, oggi sono quelli che affermano con forza la loro fiducia nella scienza, pensano che ci salverà dalla pandemia (73%), credono nell’importanza dei vaccini e sono pronti ad affrontare contrasti in famiglia, pur di poter essere immunizzati. Questa la fotografia degli adolescenti tra i 14 e i 18 anni, intervistati per l’indagine sulla “Cittadinanza scientifica” realizzata da Ipsos per Save the Children – l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro -, contenuta nella XII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia, in uscita l’11 novembre 2021 in libreria con Ponte alle Grazie editore.

... » Leggi tutto