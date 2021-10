Ventimiglia, furgone senza nessuno a bordo finisce contro una palma al Funtanin

Ventimiglia. Un furgone in sosta, appartenente a una ditta di Agrigento, ha iniziato a muoversi finendo contro una palma. E’ successo stamane in piazza Funtanin a Ventimiglia Alta. Probabilmente per un guasto al freno, il mezzo, a bordo del quale non c’era nessuno, ha iniziato a muoversi a causa della pendenza, entrando nella parte pedonale della piazza per finire contro l’albero. Fortunatamente non si sono registrati feriti tra i presenti.

