Ventimiglia, inaugurata l’opera dello scultore Dorel donata all’Arma dei Carabinieri

Ventimiglia. È stata scoperta alle 11.00 di questa mattina l’opera realizzata dallo scultore Amerigo Dorella, in arte Dorel, artista di Castelvittorio, donata ai Carabinieri di Ventimiglia «per manifestare la vicinanza all’Istituzione che da sempre opera in favore dei cittadini».

Si tratta di un‘opera scultorea in resina bronzata costituita da un basamento in cui è intagliata la bandiera italiana che sfugge alla presa di una mano che sembra volerla strappare. Nella stessa porzione, due mani giunte che sembrano chiedere soccorso o ringraziare ed il campanile stilizzato di Castelvittorio; la Carica di Pastrengo del 1848, eseguita dai Carabinieri a protezione del Re durante la I Guerra d’Indipendenza e premiata con la Medaglia d’Argento alla Bandiera dell’Arma; sovrastati – non solo in termini artistici – dal profilo del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa.

