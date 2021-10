Allerta rossa a Genova, tutte le disposizioni del comune: chiusi i sottopassi e stop agli eventi sportivi

Genova. Il Coc (Centro Operativo Comunale) si è riunito nel pomeriggio di oggi, domenica 3 ottobre, e sulla base dell’aggiornamento di stato di allerta per temporali e piogge diffuse GIALLA dalle 18,00 alle 21,59 di domenica 3 ottobre, ARANCIONE dalle 22,00 di domenica 3 ottobre alle 13,59 di lunedì 4 ottobre e ROSSA dalle 14.00 alle 23.59 di lunedì 4 ottobre sul territorio del Comune di Genova, diramato dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

... » Leggi tutto