Arma di Taggia. Un uomo è stato colto da malore mentre si trova su una barca impiegata in una gara di pesca al largo di Arma di Taggia. A bordo dell’imbarcazione, l’uomo è stato accompagnato a riva per essere poi portato in ospedale, dove i medici stanno valutando le sue condizioni.

Sul posto sono accorsi i militari della guardia costiera, i vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Verde di Taggia.

