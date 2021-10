Coronavirus, i dati dei contagi comune per comune: a Sanremo e Imperia il maggior numero di casi

Imperia. Sono 158 le persone positive al Covid-19 in tutta la provincia di Imperia. Mentre le sorveglianze attive, di cittadini entrati in stretto contatto con persone contagiate dal Coronavirus, sono 484. Dati piuttosto confortanti, quelli diffusi dall’Asl1 Imperiese, che fanno sì che il Ponente Ligure, così come tutta la Liguria e l’Italia restino in zona bianca, ovvero senza particolari restrizioni a causa del Covid. Si segnalano inoltre 161 persone poste in isolamento fiduciario perché rientrate dall’estero.

