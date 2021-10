Giovane residente a Pigna muore in bici nel Cuneese

Cuneo. Un uomo di 35 anni residente a Pigna è morto con la sua bici in un percorso di downhill, sbattendo violentemente contro una rampa della pista. Lo rende noto l’agenzia Ansa. L’incidente a Viola Saint Greè, in provincia di Cuneo, dove c’è un’area attrezzata per questa disciplina. Oltre ai carabinieri è intervenuto anche l’elisoccorso, ma sono stati vani i tentativi dei sanitari di rianimare il trentenne. In attesa di avvertire familiari, la salma è stata trasportata all’ospedale di Ceva.

