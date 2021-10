Quiliano, scivola nel bosco e chiama i soccorsi: brutta avventura per una donna

Quiliano. Brutta avventura per una donna di 62 anni che, oggi pomeriggio, intorno alle ore 16, sulle alture di Quiliano, mentre stava passeggiando nel bosco, è scivolata procurandosi alcuni traumi.

Sul posto, per la precisione in località Faie, sono intervenuti i militi della Croce bianca di Savona e i Vigili del fuoco, che hanno soccorso la donna e l’hanno accompagnata in codice giallo all’ospedale San Paolo.

