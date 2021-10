Sanità, Rossetti (PD): “Aumento ristori al comparto socio sanitario, dalla giunta regionale solo parole”

Liguria. “Il comparto socio sanitario ligure è in forte difficoltà: chiediamo al presidente e assessore alla sanità Giovanni Toti di assumersi le sue responsabilità, perché malgrado l’annuncio dell’aumento delle tariffe alle Rsa e ai Centri Diurni dalla giunta alle strutture sono arrivati pochi soldi e senza criteri precisi. I ristori per il Covid sono stati solo parziali e non hanno tenuto conto dell’aumento dei costi”. Così il consigliere regionale del Partito democratico Pippo Rossetti sui mancati aumenti dei ristori al comparto socio sanitario da parte della giunta.

