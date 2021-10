Sfruttamento del lavoro, in campo gli ispettori: a Savona scoperti due casi in 4 giorni

Savona. Ristorazione e logistica sono i due settori nei quali sono impiegati due lavoratori che sembrerebbero essere vittima di sfruttamento del lavoro (secondo l’articolo 603 del codice penale). E’ quanto emerso dalla “Week of action” (da martedì 21 a venerdì 24 settembre) in cui gli ispettori del lavoro di Savona sono scesi in campo per realizzare la campagna di sensibilizzazione “Rights for all seasons“, mirata all’emersione del caporalato secondo il motto “Lavoro più equo per tutti”, promossa dall’Autorità Europea del Lavoro.

