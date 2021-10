Allerta, a Rossiglione già allagamenti e criticità e il peggio deve ancora arrivare

Genova. Allagamento sulla statale del Turchino, in località Giro dell’Orso, via fratelli Pesce, via Airenta e via Roma, il ponte sul torrente Gargassa da attraversare con cautela, e poi allagamenti al cavalcavia di Sant’Anna al Superiore e nei pressi del sottopasso ferroviario. Siamo a Rossiglione, in valle Stura, dove nella notte ci sono state le precipitazioni più intese di questa prima fase di allerta.

