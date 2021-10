Armo. E’ vittoria schiacciante alle urne, nel comune mbno popoloso della provincia, per il sindaco uscente (e riconfermato ) Massimo Cacciò di “Pro Armo”. Si afferma con preferenze pari all’85% dei votanti che gli assicurano 7 seggi in consiglio comunale. Lo sfidante Carlo Gallo di “Crescere insieme Armo” prende il 14,04% pari a 8 voti per 3 seggi.

... » Leggi tutto