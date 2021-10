Carcarese, Loris Chiarlone: “Ci sono ancora margini di miglioramento”

La Carcarese ha battuto 2 a 1 l’Aurora e si è assicurata il passaggio del turno in Coppa Liguria. Una vittoria sofferta che ha evidenziato al contempo la capacità di far bottino pieno anche quando non si è al meglio e qualche difetto su cui lavorare.

Ne è consapevole il tecnico biancorosso Loris Chiarlone: “Una partita durissima: è sempre così contro l’Aurora. Si tratta di una squadra che concede poco e mette agonismo. Abbiamo fatto un po’ il loro gioco e siamo andati un po’ in difficoltà. Detto questo, tre punti anche quando la squadra gira un po’ meno fanno sempre piacere. Finalmente abbiamo con noi Brovida, un giovane con qualità immense. Ci può dare una grossa mano, anche grazie alla sua imprevedibiltà”.

