Diano Marina, è Cristiano Za Garibaldi il nuovo sindaco

Diano Marina. E’ Cristiano Za Garibaldi (Vivere Diano) il nuovo sindaco della Città degli aranci con oltre il 46% delle preferenze. Gli scrutini sono ancora in corso, ma il vantaggio accumulato al momento in tutti i seggi dall’ex vice del primo cittadino uscente, Giacomo Chiappori, lascia pochi margini di dubbio. Za Garibaldi, sostenuto in questa competizione elettorale da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, si era avvicinato a Cambiamo, iscrivendosi al movimento del presidente Toti in seguito alle scorse elezioni regionali.

