Ventimiglia. Ventimiglia Calcio e Finale concludono la quarta di Eccellenza con un pari a reti inviolate che probabilmente non accontenta nessuno ma vale pur sempre un punto. I granata comunque salgono a quota 7 in classifica, conquistano il terzo posto con una partita in meno. Contro i savonesi avevano peraltro tre giocatori infortunati o convalescenti come Musumarra, Alessio Salzone e Ventre.

