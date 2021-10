Sanità, Pastorino (LC): “Sistema in crisi, programmazioni e assunzioni le uniche soluzioni”

Regione. “Leggiamo su più fronti, sia sui media che nei vari post social, di situazioni complicate per quanto riguarda strutture sanitarie in grandi difficoltà, o annunci da parte del presidente Toti, circa aperture di servizi che poi, in realtà, trovano relativi riscontri. La verità è molto semplice, mancano in maniera evidente operatori sanitari, medici, infermieri, tecnici e oss”. Lo dichiara il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino.

... » Leggi tutto