Casarza ligure. “Il consenso che mi avete accordato è straordinario. Per me è fonte innanzitutto di grande responsabilità. Sento su di me il dovere di rappresentare la nostra comunità”. Con queste parole il sindaco riconfermato di Casarza Ligure, Giovanni Stagnaro, ringrazia pubblicamente i cittadini al termine della tornata elettorale del 3 e 4 ottobre.

