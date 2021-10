Disservizi nelle prenotazioni Cup in Asl1, Ioculano (Pd): «Vigileremo sui miglioramenti annunciati dalla giunta»

Imperia. «Prendiamo atto della risposta della giunta – arrivata dall’assessore Scajola, visto che il presidente e assessore alla Sanità Toti, come ormai ci ha abituato, era assente – che ha dichiarato di aver dato seguito, dopo la nostra interrogazione, a un miglioramento delle prestazioni parlando di soddisfare ‘addirittura’ il 70% delle chiamate, un risultato che comunque non crediamo si possa ritenere apprezzabile. Quindi vigileremo sul reale miglioramento delle prenotazioni Cup, per capire se effettivamente c’è stata una rimodulazione, che ha reso il servizio più funzionale, perché è impensabile che una persona debba passare la giornata al telefono nella speranza di prendere un appuntamento per una visita.

... » Leggi tutto