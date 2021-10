Dissesto idrogeologico, Tosi (M5S): “Toti solo capace di fare proclami e rispondere con insulti, ma poi ogni anno contiamo i danni”

Liguria. “Toti ieri in conferenza stampa ha definito ‘sciacalli’ coloro che, esattamente come voi a casa, si stavano chiedendo cosa abbia fatto Regione Liguria per evitare di subire gli ennesimi danni al territorio a seguito delle piogge. L’utilizzo del termine ‘sciacalli’, oltre a non essere consono al linguaggio di un governatore che non è nuovo a non saper reggere il confronto sulla dialettica dovendo spesso ricorrere agli insulti, provoca rabbia e indignazione: non si può far finta che vada tutto bene, nascondendo la polvere sotto il tappeto”. Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

