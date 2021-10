Genoa-777 Partners, il parere di Cies: “Investimento per dare valore, tempistiche da valutare”

Genova. “Se la valutazione di 150 milioni dell’operazione Genoa è confermata posso dire che non è cifra da poco, paragonandola ad altri investimenti americani nel calcio. Si tratta di una quota importante che ha catalizzato anche la nostra attenzione”. Parola di Fernando Roitman, fondatore della Cies Sport Intelligence, la divisione di Cies (Centre international d’etude du sport, conosciuto per fornire dati e analisi sui giocatori di calcio) nata due anni fa e che si occupa di analizzare soprattutto gli aspetti gestionali delle proprietà dei club e delle federazioni. Lavora principalmente per la Fifa e qualche club.

