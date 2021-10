Imperia. Intervento dei vigili del fuoco con auto-gru nel primo pomeriggio per recuperare un autocarro finito fuori strada probabilmente a causa di un guasto al sistema frenante. E’ successo a Imperia, sulla strada che conduce a Dolcedo.

Il camion stava scaricando materiale edile in una costruzione privata, quando è scivolato in una pendenza rischiando di finire sulla strada sottostante.

... » Leggi tutto