Maltempo, i sindaci della Valbormida: “Per noi ospedali preclusi. Non siamo un’isola”

Valbormida. “La valbormida non è un’isola. Ecco giunta la prima condizione meteo avversa e la nostra cara Valle resta tagliata fuori dalla Costa, peccato che gli ospedali, il Tribunale ed altri sedi importanti da raggiungere come la scuola o i luoghi di lavoro restino preclusi ai valbormidesi”. A parlare, in una nota, sono Roberto Mlinaro, Christian De Vecchi, Gabriele Badano, Giacomo Pronzalino e Sergio Colombo, rispettivamente sindaci di Cosseria, Carcare, Plodio, Murialdo e Pallare.

... » Leggi tutto