Savona 2021: il centrosinistra riconquista le periferie, il centrodestra (Cambiamo) il centro città

Savona. Savona è tradizionalmente rossa, i quartieri popolari sono roccaforti della sinistra e sono sempre stati un bottino di voti garantito per il Partito Comunista e il Partito Socialista e, poi, per il Partito Democratico. Queste certezze però sono state messe in discussione durante l’ultima tornata delle elezioni regionali e in una fase politica e storica in cui il voto è sempre più “liquido” non potrà più essere considerata più una sicurezza.

