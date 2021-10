I lavoratori della Riviera Trasporti scendono in piazza, il tribunale sospende l’esecuzione del pignoramento

Sanremo. Colpo di scena. L’udienza saltata, rinviata o mai esistita sull’esecezione del pignoramento dei conti correnti della Riviera Trasporti si è infine tenuta “a sorpresa”. Ad annunciarlo è l’ex presidente dell’azienda provinciale Riccardo Giordano: «Il giudice ha sospeso l’esecuzione del pignoramento e nel giro di pochi giorni, a brevissimo, con la nomina del commissario per il concordato, si potranno sbloccare le risorse per pagare gli stipendi. La convocazione di oggi mi è arrivata in extremis e pur da ex presidente mi sono precipitato in tribunale senza i nostri legali.

