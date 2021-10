Maltempo, Giampedrone: “E’ il Pd a essere vergognoso, ignorando quel che si sta facendo”

Liguria. “Vergognoso è il Pd che invece di lavorare insieme a noi e al territorio per il bene della Liguria preferisce fare polemica sul nulla, ignorando che Regione Liguria si è attivata immediatamente dopo il maltempo che si è abbattuto sul territorio e in particolare su Rossiglione, Campoligure e sul savonese”. Risponde così l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone al Pd, nel giorno in cui insieme ai tecnici regionali ha effettuato un sopralluogo nelle zone maggiormente colpite dal maltempo.

