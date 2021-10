Ventimiglia. Mano pesantissima del giudice sportivo nei confronti del Ventimiglia per il mancato incontro di Eccellenza con il Genova Calcio del 26 settembre scorso. Partita persa a tavolino 3-0, multa di 300 euro e un punto di penalizzazione in classifica: questa la decisione dell’autorità sportiva, che non ha tenuto conto delle giustificazioni avanzate nel ricorso della società.

