Rt, Cisl e Fit Cisl Imperia: «Azienda dimostra ancora una volta la sua inefficienza»

Imperia. «E’ stata una giornata intensa per Riviera Trasporti, questa mattina si è è rischiato il fallimento perché l’azienda non si era ricordata di presentarsi in Tribunale nell’udienza con i creditori: siamo allibiti per quello che è successo. Il giudice ha sospeso questa mattina l’esecuzione del pignoramento e nel giro di pochi giorni, a brevissimo, con la nomina del commissario per il concordato, si potranno sbloccare le risorse per pagare gli stipendi ma quanto è accaduto dimostra ancora una volta l’inefficienza dell’azienda», spiegano in una nota il segretario della Cisl Imperia Claudio Bosio e il responsabile territoriale della Fit Cisl Imperia Marco Ghersi: «Poi nel pomeriggio su proposta del Sindaco Biancheri a Sanremo il consiglio comunale ha deciso di rinviare la discussione visto che domani si insedierà il nuovo Cda. A cui la Cisl chiede di intervenire velocemente con un piano industriale e di risanamento e si proceda ad una ricapitalizzazione. Ci sono 300 lavoratori che non prendono lo stipendio dal 27 settembre e che hanno fatto tantissimi sacrifici per tenere in vita l’azienda e quanto hanno fatto non deve essere disperso perché il rischio del fallimento è sempre dietro l’angolo», concludono

... » Leggi tutto