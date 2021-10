Sanremo, in consiglio comunale salta la discussione su Riviera Trasporti. Dalle opposizioni bordate ai vertici aziendali

Sanremo. Nel giorno dello sciopero degli autisti e della cruciale udienza sul pignoramento dei conti, il consiglio comunale monotematico convocato a Palazzo Bellevue per parlare di Riviera Trasporti non si terrà. A concordarlo sono stati maggioranza e opposizione, su proposta del sindaco Alberto Biancheri, che ha chiesto a tutti i gruppi consiliari di rinviare la discussione in attesa dei prossimi sviluppi.

... » Leggi tutto