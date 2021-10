Allarme degli esperti: “Pioggia record in Liguria? È la nuova normalità e dobbiamo accettarla”

Genova. Gli 883 millimetri di pioggia caduti in 24 ore a Rossiglione, di cui 740 nella metà del tempo, non sono un evento eccezionale ma “la nuova normalità” alla quale i liguri dovranno abituarsi il prima possibile per prendere le necessarie contromisure. È quanto sostengono in questi giorni esperti di meteorologia come quelli radunati dall’associazione Limet che da anni in Liguria pone l’attenzione sui cambiamenti climatici. Un tema che ormai è urgente declinare al presente piuttosto che al futuro, come tutti hanno potuto constatare qualche giorno fa.

... » Leggi tutto