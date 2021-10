Aspettando Euroflora, domani a Genova il florovivaismo internazionale

Genova. Sono oltre cento i partecipanti accreditati in presenza alla “Giornata dedicata alla promozione internazionale del florovivaismo”, in programma venerdì 8 ottobre a Nervi. La giornata, organizzata da Porto Antico di Genova Spa nell’ambito delle attività propedeutiche a Euroflora 2022, si articolerà in una mattinata di lavori al Teatro degli Emiliani e in una visita pomeridiana alle aree espositive dei Parchi e dei Musei di Nervi.

... » Leggi tutto