Aurelia bis, Di Muro: «Emendamento Lega 8 milioni per Sanremo-Ventimiglia»

Roma. «L’impegno della Lega per la redazione della progettazione di fattibilità per l’adeguamento e la messa in sicurezza della SS1 Via Aurelia nel tratto tra Sanremo e Ventimiglia si concretizza con un emendamento per 8 milioni di euro, di cui 3 milioni per il 2022 e 5 milioni per il 2023. Il governo dovrà tenere conto delle indicazioni contenute nel parere approvato dalle commissioni Trasporti e Ambiente grazie all’intervento in tempi non sospetti di Edoardo Rixi, relatore del parere e responsabile nazionale Infrastrutture della Lega. Importanza strategica dell’opera di cui il Pd e il centrosinistra si accorgono solo a tavola apparecchiata. Ma sanremesi e ventimigliesi sono più intelligenti di quanto credano dem e pentastellati».

