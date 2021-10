Bordighera, nuova data per l’incontro su La Pigna di Sanremo e il rilancio dei centri storici

Bordighera. L’allerta meteo arancione ha reso necessario rimandare l’incontro dei Lunedi del Movimento

Civico previsto per lunedì 4 ottobre. L’incontro “La Pigna di Sanremo: da passione degli abitanti a grande progetto della città“, ancorato da esponenti dell’associazione “Pigna Mon Amour” si terrà lunedì 11 ottobre, sempre alle 18 al Cinema Zeni di Bordighera.

Il finanziamento competitivo di 15 milioni di euro di cui beneficerà il quartiere sanremese della Pigna porta alla ribalta l’impegno per i centri storici delle nostre città. L’avvocato Enza (Chicca) Dedali, socia di Pigna Mon Amour dal 2009 e Presidente dal 2019 al 2021, il dottor Giuseppe Ferrea, presidente dal 2009 al 2019, e Alessandro Mammone, attuale presidente, illustreranno il lavoro dell’associazione che ha creato e nutrito negli anni un programma per la qualità dell’abitare in un centro storico, lo ha implementato ottenendo fondi europei, mettendolo in rete con altre realtà, e costruendo un patrimonio di funzioni che hanno reso la Pigna attrattiva

per il grande finanziamento.

... » Leggi tutto