Carcere Sanremo, nuova aggressione. Ispettore al pronto soccorso nell’ultimo giorno di pensione

Sanremo. Sopo solo 48 ore dall’aggressione che ha coinvolto tre poliziotti penitenziari del carcere di Sanremo da parte di un detenuto, oggi una nuova aggressione si è perpetrata contro la Polizia Penitenziaria di Sanremo. Michele Lorenzo, segretario del sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) Liguria dichiara: «E’ un carcere ormai fuori controllo, regole non applicate, detenuti liberi di circolare per l’istituto con licenza di aggredire l’uomo in divisa. Questo non è più tollerabile. Oggi l’ennesima aggressione nel carcere di Sanremo, con un ispettore finito al pronto soccorso in quanto colpito da pugni al volto da parte di un detenuto Nord Africano. All’ispettore va la nostra vicinanza e rammarico per quanto accaduto nel suo ultimo giorno di servizio prima della meritata pensione».

