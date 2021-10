Casi di scabbia al San Martino, mistero sull’origine del contagio: “Se avete sintomi chiamate il 112”

Liguria. È ancora da stabilire la causa che ha portato sei infermieri del pronto soccorso del San Martino di Genova a contrarre la scabbia. Il contagio è stato accertato oggi e il policlinico ha subito attivato la misure di prevenzione per bloccare sul nascere la possibile espansione della malattia. Nel frattempo sono partite le indagini epidemiologiche per capire come sia arrivato il parassita in ospedale: l’ipotesi più probabile è che all’origine della catena ci sia un paziente, ma la struttura di igiene dovrà fare luce anche sul rispetto delle norme di sicurezza da parte del personale.

