Frana sul casello di Genova Est, rimosso il senso unico alternato: il traffico torna regolare

Genova. È stato rimosso intorno alle 7 del mattino il cantiere con senso unico alternato sulla rampa di accesso alla A12 del casello di Genova Est, necessario per mettere in sicurezza uno smottamento causato dalle forti piogge. Una corsa contro il tempo per evitare che la Valbisagno finisse nuovamente nella morsa del traffico. Stamattina, per il momento, la situazione è tornata regolare.

