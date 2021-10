Roma. “Dal 15 ottobre la logistica e il trasporto rischieranno il blocco se non si troveranno soluzioni alle criticità sul green pass. Il problema riguarda gli equipaggi multinazionali, molti dei quali in arrivo da nazioni che hanno vaccinato gli operatori con vaccini russi o cinesi riconosciuti dall’Oms ma non dall’Ema, quindi non in condizioni di ottenere il green pass in Italia”.

... » Leggi tutto