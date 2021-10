Genova. Prima vittoria per la Lavagnese nel campionato di Serie D 2021/2022. Primi tre punti in questa stagione per Gianluca Fasano, un allenatore che, nonostante le difficoltà iniziali, ha sempre proposto gioco e ieri la sua squadra ha dimostrato carattere, abnegazione e voglia di arrivare al successo, imponendosi in rimonta.

... » Leggi tutto