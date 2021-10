Lista Sansa, il bilancio un anno dopo è positivo: “Genova e La Spezia sono contendibili”

Genova. Sei proposte di deliberazione, 20 proposte di legge, decine di ordini del giorno, emendamenti e interrogazioni. In numeri il bilancio di questo primo anno di attività in consiglio regionale per la Lista Sansa – la lista collegata al candidato presidente sconfitto alle urne da Giovanni Toti – è stato prolifico. Ma al di là dei numeri, a rendere orgoglioso l’esponente dell’opposizione è al sensazione di un “percorso che sta procedendo in maniera positiva”.

