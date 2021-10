Mercato immobiliare, a Imperia comprare casa costa di più ma si spende meno per l’affitto

Genova. Nel terzo trimestre del 2021 fa bene il mercato immobiliare ligure: sia i canoni di locazione che i prezzi richiesti da chi vende casa sono cresciuti di oltre un punto percentuale. È questa la principale evidenza dell’Osservatorio di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, sul mercato residenziale della regione nel primo trimestre 2021. A settembre 2021 il prezzo medio per acquistare casa in Liguria è stato pari a 2.521 euro/mq mentre i locatori hanno richiesto in media 8,9 euro al metro quadro.

