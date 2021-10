Albenga. In occasione della manifestazione “Ottobre De André” tenutasi sabato scorso ad Albenga, i “Fieui di caruggi” hanno avviato una raccolta firme a sostegno della loro richiesta di intitolare a Fabrizio De André la piazzetta in via di realizzazione sul lungomare di Albenga, di fronte alla darsena.

... » Leggi tutto