Liguria. “Una conferenza stampa per presentare i risultati di un anno di opposizione? Forse sarebbe stato più opportuno un minuto di silenzio, visto il vuoto pneumatico in termini di proposte che è arrivato in questi mesi da Ferruccio Sansa e dai suoi compagni di merende, sempre pronti invece a disinformare i liguri per ritagliarsi un po’ di visibilità”.

... » Leggi tutto