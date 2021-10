Savona 2021, Demichelis (Cambiamo): “Russo è nervoso e attacca Toti, impediremo alle sinistre di tornare in Comune”

Savona. “Marco Russo dice che ‘le polemiche rissose e inutili che arrivano da Genova’ non gli interessano ma, in realtà non ha perso tempo per imbastirne una insensata contro il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Il candidato sindaco per la coalizione di sinistra farebbe meglio a organizzarsi in vista del ballottaggio con Angelo Schirru, perché la troppa convinzione nei propri mezzi, o il nervosismo gli potrebbero giocare brutti scherzi, appiattendo la sua linea comunicativa su quella di altri ‘illustri’ compagni di sventure”. Lo dichiara il coordinatore provinciale di Cambiamo di Savona, Mauro Demichelis.

