Si alza il sipario sulla A1 maschile, nella squadra del Park Tennis Genova anche il sanremese Gianluca Mager

Genova. Il Park Tennis Club Genova si presenta al via della nuova stagione, nei campionati di serie A1 maschile e A2 femminile. Domenica prossima i gialloblù del capitano Tommaso Sanna, campioni d’Italia in carica, esordiscono in casa contro il Tennis Club Pistoia. Le ragazze capitanate da Giorgia Buchanan, invece, hanno già iniziato il loro percorso con il pareggio (2-2) domenica scorsa contro Canottieri Casale, al termine di una bellissima sfida contro una avversaria di alto livello. Domenica prossima è in programma la trasferta in casa del Tennis Club Cagliari.

