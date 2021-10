Genova. La polizia ha arrestato e portato in carcere un 33enne genovese già ai domiciliari dopo essere stato denunciato lo scorso luglio per minacce gravi, maltrattamenti e stalking. Gli agenti, intervenuti dopo una lite, avevano appreso dei suoi atteggiamenti vessatori assunti da tempo nei confronti della compagna, arrivando a toglierle i soldi per sé e per la figlia minore.

