Taggia, rifiuti: sì al project financing per la realizzazione del biogestore

Imperia. Via libera alla predisposizione e pubblicazione del bando di gara europeo per la realizzazione a Taggia in località Colli dell’impianto integrato di trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani non pericolosi nella provincia di Imperia. L’ ultimo ostacolo è stato superato nei giorni scorsi: il presidente Domenico Abbo ha firmato il decreto con cui è stata approvata la proposta di project financing (finanza di progetto) presentata dal raggruppamento temporaneo di impresa formato dalla ditta Idroedil srl di Taggia (mandataria) e dall’olandese WTT-Waste Treatment Technologies B.V. (mandante). Si tratta dell’atto conclusivo di un lungo percorso burocratico che è stato necessario ed opportuno per consentire agli uffici della Provincia di migliorare la proposta dal punto di vista tecnico, giuridico e finanziario, consentendo risparmi di investimento per la realizzazione della futura opera pubblica nell’ordine di svariati milioni di euro, e garantendo un partenariato pubblico-privato estremamente equilibrato e tutelante dei Comuni conferitori nell’area omogenea imperiese.

